Эпидемиолог: дети до 5 лет более подвержены вирусу Коксаки, чем школьники и взрослые

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Дети дошкольного возраста наиболее подвержены болезни, вызванной энтеровирусом Коксаки. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в четверг заведующий лабораторией молекулярной диагностики и эпидемиологии кишечных инфекций Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Подколзин.

"77% от общего количества заболевших - дети. Основной контингент подверженных риску заболевания - дети до 5 лет", - сказал Подколзин. Он отметил, что распространения инфекции в детских коллективах можно избежать, если соблюдать правила личной гигиены.

Всего Роспотребнадзор за последний месяц получил около 800 обращений в связи с заболеваемостью энтеровирусными инфекциями в Турции. Из этого эксперты делают вывод, что речь идет об инфекционной вспышке, а не об эпидемии. "Первые групповые случаи были зарегистрированы в середине июня", - добавил Подколзин.

"Мы говорим о несвоевременной реакции на местном уровне, которая не смогла устранить благоприятных условий для распространения заболеваемости", - сказал эпидемиолог. По его словам, если бы своевременно закрывались детские комнаты, дезинфицировались бассейны в отелях, то такого распространения можно было бы избежать.

Подколзин напомнил, что у многих отдыхавших заболевание может проявить себя уже после возвращения с отдыха (инкубационный период составляет 5-7 дней).

Ранее в СМИ появилась информация о распространении среди отдыхающих на турецких курортах энтеровирусной инфекции - вируса Коксаки, из-за чего многие туристы были вынуждены прервать отдых. Турция согласилась принять помощь российских специалистов в стабилизации обстановки с вирусом Коксаки на территории страны.