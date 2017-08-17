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Техническое оснащение больниц КЧР улучшилось на 40% за пять лет

Общество
17 августа, 14:12 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 17, августа. /ТАСС

В республике идет строительство онкологического диспансера, детской многопрофильной больницы и диагностического корпуса перинатального центра

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ЧЕРКЕССК, 17 августа. /ТАСС/. Материально-техническая база медицинских учреждений Карачаево-Черкесии (КЧР) за пять лет обновлена более чем на 40%, сообщил в четверг ТАСС министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

"За последние пять лет лечебные учреждения республики претерпели значительные положительные изменения, их материально-техническая база обновлена более чем на 40%. Проведена реконструкция многих учреждений, в том числе республиканской клинической больницы, регионального перинатального центра, закуплено большое количество современного медоборудования", - сказал Шаманов.

Министр отметил, что это стало возможно благодаря госпрограмме модернизации, а также активной позиции руководства республики при решении проблем системы здравоохранения региона.

"Глава КЧР Рашида Темрезова уделяет пристальное внимание вопросам развития наших больниц, повышению качества оказания медицинской помощи населению. Например, у нас один из лучших в Северном Кавказе тубдиспансеров, открыты современный региональный сосудистый центр, семь травматологических центров разного уровня, благодаря чему за последние три года смертность от болезней кровообращения и ДТП снизилась на 20% и 28% соответственно", - добавил Шаманов.

На данный момент в республике ведется строительство крупного онкологического диспансера, республиканской детской многопрофильной больницы, диагностического корпуса регионального перинатального центра. Ввод объектов запланирован на декабрь 2017 года.

Онкодиспансер общей площадью около 18 тыс. кв. м возводится в северной части Черкесска. Лечебное учреждение будет состоять из поликлиники с диагностическим отделением на 236 посещений в смену и стационара на 100 коек. Проект многопрофильной детской больницы предполагает возведение стационара на 110 коек. КЧР - единственный регион России, не имеющий многопрофильной детской больницы, медпомощь детям оказывается в муниципальном учреждении, построенном в 1974 году.

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