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Роспотребнадзор откроет в Подмосковье горячую линию по безопасности школьных товаров

Общество
17 августа, 14:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Консультацию можно будет получить с 21 августа по 4 сентября

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Московской области откроет горячую линию по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей с 21 августа по 4 сентября 2017 года. Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

"С 21 августа по 4 сентября 2017 года в Управлении Роспотребнадзора по Московской области будет работать горячая линия для тематического консультирования граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей", - сообщили в управлении.

Специалисты Роспотребнадзора помогут родителям определить качество и безопасность детской одежды, обуви, игрушек и школьной формы, пояснили в службе.

Около 790 тыс. школьников будут учиться в подмосковных школах в 2017-2018 учебном году, по данным министерства образования Московской области на 1 августа. Из них 92 тыс. - первоклассники. В 2016-2017 учебном году в Подмосковье обучались 758 тыс. детей. Всего в регионе в наступающем учебном сезоне будут работать более 1,4 тыс. школ.

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