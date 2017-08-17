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ГИБДД: каждое девятое ДТП в России связано с выездом на встречную полосу движения

Общество
17 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

По данным Госавтоинспекции, в результате каждого третьего такого нарушения происходит авария со смертельным исходом

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© Александр Алпаткин/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Более 86 тыс. ДТП произошло в России с начала 2017 года. Как сообщили ТАСС в Госавтоинспекции, каждое девятое дорожно-транспортное происшествие связано с выездом на встречную полосу движения, а каждый пятый водитель, попавший при этом в ДТП, находился в состоянии опьянения.

"За семь месяцев этого года на территории Российской Федерации произошло 86 тыс. 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 9 тыс. 332 человека и получили ранения 110 тыс. 673 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано снижение всех трех основных показателей аварийности. Практически каждое девятое происшествие связано с выездом на полосу встречного движения, при этом на них в среднем по стране приходится почти каждый третий смертельный случай", - сказал собеседник агентства.

По его словам, практически каждый пятый из водителей, который совершил выезд на полосу встречного движения, приведший к ДТП, находился в состоянии опьянения либо имел его признаки, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

"Лицами, не имеющими права управления либо лишенными такого права, совершено почти 8% таких происшествий. Суммарно каждое четвертое ДТП, причиной которого явился выезд на встречную полосу, совершено лицами, которые не имели права участвовать в дорожном движении в качестве водителей", - отметил собеседник агентства.

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