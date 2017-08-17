Грозы на южных курортах и заморозки на Северо-Западе России: лето подходит к концу

ТАСС, 17 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено на южных курортах России - там ожидаются ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с. На севере СЗФО начались ночные заморозки, а на Дальнем Востоке из-за дождей сохраняется опасность паводков.

"В европейской части страны спокойно и тепло. Исключением сегодня будет район от Ленинградской до Смоленской области, западная часть СЗФО и западная часть ЦФО - здесь атмосферный фронт может вызвать грозы, дожди с порывами ветра. Подобное сегодня возможно и в горных районах Северного Кавказа. Ливневые дожди с грозами возможны в Забайкалье и в восточной части Якутии", - сказали в четверг в центре погоды "Фобос".

Дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни и в Краснодарском крае, Амурской области, а также на юге Якутии. На севере Коми и НАО уже несколько дней наблюдаются ночные заморозки. "Это бывает в конце ночи, в утренние часы, завтра их уже не будет", - отметили в "Фобосе".

Опасность паводков на Дальнем Востоке

Сибирский региональный центр МЧС России готовит план перемещения федеральной группировки сил и техники по регионам Дальнего Востока в соответствии с оперативными событиями.

Долгосрочный прогноз синоптиков относительно осадков неблагоприятен. До конца августа ожидаются обильные дожди, способные осложнить паводковую обстановку.

С 21 по 24 августа специалисты Росгидромета прогнозируют сильные дожди, которые могут оказать влияние на гидрологическую обстановку в Амурской области, Хабаровском крае и в Приморье (там паводки прошли в первых числах августа - их спровоцировали проливные дожди, - введен режим ЧС). Синоптики отмечают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется.

Грозы и град на южных курортах

Утром в четверг МЧС объявило экстренное предупреждение по черноморском побережью Краснодарского края. Местами в Туапсинском районе ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с.

В региональном гидрометцентре ТАСС уточнили, что на всем побережье от Геленджика до Туапсе прогнозируются грозы и град.

"Возникают локальные образования, холодный воздух над морем есть, в районе Туапсе-Джубги стоит достаточно хорошо развитая вертикально облачность, которая может вызвать под собой образование смерчей, в том числе и с выходом на побережье", - сказали в гидрометцентре, добавив, что в остальной части Краснодарского края дожди маловероятны.

В Кабардино-Балкарии устраняют последствия селя

По данным Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии, 17 августа в республике ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 16-21 градус, днем - плюс 27-32 градуса. По прогнозам, аналогичной погода будет и в ближайшие два дня - местами пройдут небольшие дожди, в том числе, в горной местности.

В регионе продолжается ликвидация последствий схода селя в районе города Тырныауз, подвижки селевой массы наблюдались 14 и 15 августа. В ближайшие дни, по прогнозам экспертов, селевая активность в этом районе будет зависеть от объема выпавших осадков, пока ситуация остается стабильной.

Жара в Ставропольском крае

Синоптики на Ставрополье предупреждают о высокой пожароопасности. По данным ставропольского гидрометцентра, 17 августа в большинстве районов края сохранится пожароопасность 5-го класса, в Советском районе - высокая пожароопасность (четвертого класса). "Днем температура дойдет до плюс 29-34 градусов, в вечерние часы в южной части края местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, до 13-15 м/с", - сказали в гидрометцентре.

По данным краевого ГУ МЧС, существует вероятность возникновения низовых беглых и низовых устойчивых пожаров (кустарники, сухая трава) площадью не более 7 га. Однако населенные пункты, попадающие в зону риска на территории районов, отсутствуют.