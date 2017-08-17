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Петербургские реставраторы предложили помощь Китаю в восстановлении православных церквей

Общество
17 августа, 14:54 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, августа. /ТАСС

По предварительной оценке реставраторов, здания церквей находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта и восстановления подлинных деталей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Петербургские реставраторы готовы оказать помощь в восстановлении православных церквей в Шанхае, построенных по инициативе русских эмигрантов в первой половине ХХ века. Об этом в четверг сообщила ТАСС руководитель пресс-службы комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга Ксения Черепанова.

"В ходе официальной встречи председателя КГИОП Сергея Макарова с генеральным консулом Российской Федерации в Шанхае Александром Евсиковым обсуждалась перспектива реставрации и возвращения исторической функции зданиям бывших православных церквей на территории Шанхая - храма святителя Николая Чудотворца и собора в честь иконы Божией Матери Споручница грешных", - сказала представитель КГИОП.

Она пояснила, что петербургские реставраторы обеспокоены состоянием зданий церквей, которые долгое время не использовались по назначению, и готовы предложить свою помощь в их восстановлении. "В Китае нет опыта и желания научной реставрации европейских зданий, тем более православных церквей. Мы готовы разрабатывать проект научной реставрации, включая методику, технологии, и готовы помочь квалифицированными специалистами", - отметила Черепанова.

По предварительной оценке реставраторов, здания церквей находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонта и восстановления подлинных деталей. "Если говорить о состоянии церквей - там нет крестов. Состояние фасадов неплохое, там хороший климат, а внутри, судя по отзывам путешественников, росписи просто замазаны побелкой, сооружались временные перекрытия, но это, скорее всего, обратимо", - рассказала представитель КГИОП. Более подробная оценка может быть сделана после того, как специалисты получат доступ в эти здания.

Храмы в Шанхае

После Октябрьской революции 1917 года в Шанхае оказалось много русских эмигрантов. В 1935 году по их инициативе построен храм святителя Николая Чудотворца как военно-приходская церковь, он получил статус храма- памятника императору Николаю II. Второй собор - в честь иконы Божией Матери "Споручница грешных" был кафедральным собором Шанхайской епархии Китайской православной церкви.

В 1955 году церковь Николая Чудотворца была закрыта, в ней размещались прачечная, склад, в конце 1990-х годов в притворе собора был устроен ресторан и ночной клуб. В 1965 году китайскими властями были закрыты все православные храмы в Шанхае, храмовые здания национализированы.

По данным КГИОП, в 2002 году Русский клуб в Шанхае при поддержке Генерального консульства России организовал сбор подписей с просьбой о выселении увеселительных заведений из помещений Никольского храма и собора иконы Божией Матери "Споручница грешных". Просьба соотечественников, поддержанная руководством Российской Федерации и Русской православной церкви, была частично удовлетворена, но храмы остаются недействующими.

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