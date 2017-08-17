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Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки

Общество
17 августа, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Руководитель ведомства Анна Попова отметила, что эту цифру нельзя считать окончательной

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор получил 832 сообщения о заразившихся вирусом Коксаки на территории Турции, и почти 80% от заболевших - дети. Такое заявление в четверг в эфире телеканала "Россия 24" руководитель ведомства Анна Попова.

"На сегодняшний день общее количество обратившихся заболевших... - 832 человека, и почти 80% - это дети", - сказала она.

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Попова отметила, что эту цифру нельзя считать окончательной. "В результате анализа (обращений, поступивших на "горячую линию" Роспотребнадзора - прим. ТАСС) мы увидели, что на всем побережье залива Анталья, к сожалению, таким образом был организован отдых, что российские туристы страдали. Было достаточное количество заболевших, и я думаю, что те, кто обратился, - далеко не все, кто пострадал", - подчеркнула она.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции, уведомление об угрозе здоровью уже направлено в Ростуризм. Роспотребнадзор также пообещал оказать содействие потребителям, пожелавшим отказаться от путевок в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Отмечается, что наибольшее число заболевших отмечено в гостиницах городов Сиде, Аланья, Кемер и Белек среди отдыхавших во второй половине июля.

Вирус Коксаки относится к энтеровирусным инфекциям, которые хорошо переносят низкие температуры, сохраняются в воде. Источником инфекции является только человек - больной или здоровый носитель. Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей, через грязные игрушки, руки.

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