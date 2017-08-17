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Власти: Якутия справляется с тушением природных пожаров, несмотря на слабое финансирование

Общество
17 августа, 15:35 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

По словам местных властей, республика получает примерно а восемь раз меньше средней субвенции по стране

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ЯКУТСК, 17 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Якутия получает в разы меньше федеральных субвенций на тушение лесных пожаров по сравнению с другими регионами страны, но при этом в регионе принимаются исчерпывающие меры для тушения лесных пожаров. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый зампред республиканского правительства Алексей Колодезников.

Ранее сообщалось, что глава Минприроды РФ Сергей Донской поручил проверить действия властей Якутии в связи с природными пожарами.

"Мы неоднократно говорили, что обеспеченность средствами на тушение пожаров недостаточная. Общая площадь лесов Якутии составляет 254,7 млн га, при этом по федеральной методике распределения субвенций республика получает лишь три рубля на га, хотя в среднем по стране субвенция составляет 25 руб. на га. Но у нас затраты выше, соответственно, и субвенции должны быть больше", - сказал Колодезников.

По данным департамента по лесным отношениям республики, федеральный бюджет направил в Якутию в этом году на тушение пожаров лишь 35 млн рублей из средств Рослесхоза. При этом на сегодняшний день в регионе уже сложилась кредиторская задолженность за проведенные работу по тушению пожаров в размере 340 млн рублей.

"В условиях ограниченного финансирования в республике принимаются все исчерпывающие меры по тушению пожаров. Так, из зарегистрированных 320 природных пожаров… 300 потушены, действуют только 20 пожаров. При этом оперативность тушения в первые двое суток составляет 65%, то есть 195 пожаров было потушено в первые два дня", - сказал Колодезников.

В 2017 году площадь пожаров только на охраняемой территории в республике составила 107 тыс. га. С начала пожароопасного сезона для тушения лесных пожаров привлекались 8586 человек, использовались 1072 единицы техники.

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