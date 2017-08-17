Росмолодежь проведет встречу с главами молодежных ведомств более 70 стран

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) намерено провести в Москве встречу с руководителями ответственных за реализацию молодежной политики ведомств различных стран с 11 по 14 октября, перед открытием Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Сочи.

"В период с 11 по 14 октября Федеральное агентство по делам молодежи запланировало проведение международной министерской встречи руководителей ведомств, ответственных за реализацию государственной молодежной политики стран", - рассказал в ходе видеомоста, посвященного организации ВФМС, начальник отдела международной деятельности Росмолодежи Дмитрий Иванов.

По его словам, ведомство направило "официальные письма по дипломатическим каналам в адрес соответствующих молодежных министерств". "Могу сказать, что на сегодняшний день мы получили подтверждение от более чем 70 стран. На наш взгляд, это достаточно хороший показатель", - заявил Иванов.

Он отметил, что целью встречи является "координация совместных действий молодежных ведомств по преодолению современных вызовов, которые стоят перед молодежью, а также определение роли молодежи в достижении цели в области устойчивого развития ООН".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос с нашим коллегами из Нью-Йорка, и могу сказать, что наверняка модератором этой встречи выступит новый посланник Генерального секретаря ООН по делам молодежи Джаятма Викраманаяке. Это самый молодой посланник в истории ООН", - подчеркнул представитель Росмолодежи, выразив надежду, что Викраманаяке примет приглашение.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики.

Общее число заявок из-за рубежа для участия в фестивале составило около 50 тыс. На фестиваль будет отобрано в общей сложности 10 тыс. иностранных участников. Как отметил в ходе видеомоста руководитель дирекции по работе с участниками и международному взаимодействию ВФМС Виталий Солонецкий, всего заявки поступили из 186 стран, что, по его словам, является историческим максимумом.

Заявочная кампания для российских граждан завершилась 15 мая 2017 года. Анкеты для участия подали около 70 тыс. молодых россиян, из которых также будет отобрано 10 тыс. участников ВФМС.