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Хлеб и хлебцы: польза и вред

Общество
18 августа, 16:30 UTC+3

Калорийный, продукт-пустышка, вредный — как только не клеймят хлеб адепты "здорового питания". Что из этих утверждений правда, а что — выдумки — в материале ТАСС

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© Антон Новодережкин/ТАСС

"Отказаться от хлеба!" — этот совет стоит едва ли не первым в руководствах по похудению. Вокруг продукта, который много столетий был "всему голова", в последние годы настоящая истерика: мол, его употребление снижает иммунитет, вызывает болезни кишечника и желудка, рак, и, конечно, ведет к ожирению. Однако диетологи утверждают утверждают обратное, и большинство обвинений — не более чем мифы.

Миф №1. Хлеб очень калориен

На самом деле — нет. В ста граммах белого пшеничного хлеба содержится примерно 250 калорий. Для сравнения: в таком же количестве грецких орехов — 650 калорий, свиной отбивной — 520, варено-копченой колбасы — 450 калорий. Если съедать по кусочку при каждом приеме пищи, это не отразится на фигуре. Даже во время лечебной диеты врачи не отменяют полностью этот продукт. 

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"Дневная норма хлеба для человека без избыточного веса — 150 граммов, — говорит врач-диетолог клиники НИИ питания Юлия Чехонина, — да и важно даже не количество хлеба, а то, что вы кладете на него. В основном к избыточному весу приводит большое количество жира в еде, а не углеводы. Кусочек хлеба, съеденный за обедом, или бутерброд с маслом и колбасой имеют совершенно разную калорийность. 

Другое дело, если речь идет о хлебе с семечками, орехами, медом и сухофруктами. Эти добавки, конечно, полезны, но не стоит забывать и про их высокую калорийность. Такой хлеб по питательной ценности сравним с десертом. К тому же надо обладать железной волей, чтобы съесть всего один кусочек. А одна упаковка полезного лакомства легко покрывает половину дневной нормы калорий. 

Миф №2 Дрожжевой хлеб — вреден 

Дрожжи — это всадник Апокалипсиса для адептов "правильного" питания. Гнилостные процессы в кишечнике, способность подавлять иммунитет и провоцировать онкологические заболевания, диабет — вот лишь некоторые обвинения в адрес этих микроорганизмов. Но до сих пор нет ни одного серьезного научного исследования, которое бы подтвердило правдивость этих утверждений в отношении пекарских дрожжей. 

Дрожжи нужны в тесте для того, чтобы хлеб поднялся, стал пышным и воздушным. Во время выпечки дрожжи погибают от высокой температуры: для этого достаточно 60 °C, а в печи температура превышает 90 °C
 Марина Костюченко директор ФГНАУ НИИ хлебопекарной промышленности

Именно миф о вреде дрожжей породил другой популярный миф, о том, что.....

Миф №3 Бездрожжевой хлеб — полезнее

На самом деле это не более чем маркетинговый ход. Бездрожжевой хлеб действительно делают без применения пекарских дрожжей, их заменяют закваской — специальным составом, обеспечивающим брожение.

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"Закваска бывает солодовой, ржаной, хмелевой, кефирной, и задача у нее та же, что и у пекарских дрожжей — поднимать тесто. Но и в ней тоже есть дрожжи, — объясняет диетолог Елена Тихомирова, — откуда они там берутся? Все просто: мука, фрукты, молоко — нестерильны, на них из окружающей среды оседают миллионы микроорганизмов, в том числе и споры дрожжей. Поэтому, даже если смешать муку с простой водой, вскоре она приобретет кисловатый вкус и начнет бродить". 

Закваска может повлиять на вкусовые качества хлеба, но не на его пользу для здоровья. 

Миф №4 Хлеб — это продукт-пустышка 

Смотря какой хлеб. Белый, сделанный из муки высшего сорта, действительно, лишь быстро обеспечивает энергией, потому что содержит простые углеводы, которые затем расщепляются в глюкозу, то есть в сахар. Дело в том, что для производства такой муки берут богатую крахмалом сердцевину зерна, очищая от оболочек, в которых и содержатся все витамины и микроэлементы. А вот цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями богаты витаминами группы B, минералами, клетчаткой.

"Попадая в кишечник, клетчатка разбухает, впитывает в себя холестерин, соли тяжелых металлов, желчные кислоты и выводит их из организма. Витамины группы B стабилизируют уровень сахара в крови, нормализуют работу нервной системы, помогают человеку противостоять стрессам, — рассказывает Елена Тихомирова.

Миф №5 Хлеб лучше заменять хлебцами 

Хлебцы часто выбирают те люди, которые хотят похудеть. И попадают в ловушку, умело расставленную маркетологами: на самом деле от хлебцев поправиться можно гораздо быстрее, чем от хлеба. 

В ста граммах хлебцев содержится от 350 до 400 калорий — ведь это сухой продукт, плотность у него выше, чем у хлеба. И незаметно для себя съесть целую пачку хлебцев очень легко, ведь кажется, что вы едите воздушный продукт Юлия Чехонина Кандидар медицинских наук, диетолог

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Фото ИТАР-ТАСС

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А хлебцы с добавлением соли, специй, имбиря или ягод лишь усиливают аппетит.

Гречневые и ржаные хлебцы богаты клетчаткой и пищевыми волокнами и являются незаменимым продуктом для людей с запорами, но вот больным гастритом или язвой желудка они категорически противопоказаны. При таких диагнозах спасением для пациентов становится именно белый хлеб, чуть подсушенный в духовке. 

Кстати, недорогой хлеб по питательной ценности ничем не отличается до дорогого. При выборе главное — обращать внимание на то, как выглядит батон: нет ли трещин на корочке, не расплывшейся ли он формы, нет ли влаги на пленке упаковки. 

" Конденсат на пакете говорит о том, что хлеб упаковали, недостаточно охладив после выпечки. Повышенное содержание влаги на пленке может вызвать плесневение продукта, поэтому такой хлеб лучше не покупать", — говорит директор ФГНАУ НИИ хлебопекарной промышленности Марина Костюченко. Качественный батон при нажатии быстро восстанавливает свою форму — это свидетельствует о хорошей клейковине муки, из которой был выпечен хлеб.  

Карина Салтыкова

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