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Гурцкая, "Тодес" и "Непоседы" выступят на "Первом звонке" в Кремле 1 сентября

Общество
17 августа, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Перед началом концерта юных зрителей будут ждать конкурсы и мастер-классы

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Диана Гурцкая

Диана Гурцкая

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Праздничная программа ко Дню знаний и началу учебного года впервые пройдет в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

"Задача проекта - подчеркнуть значимость и важность для ребят 1 сентября, их главного праздника на период школьных лет", - подчеркнули в ГКД.

В "Первом звонке" для первоклашек и "бывалых" школьников выступят Диана Гурцкая, Сати Казанова, Родион Газманов, группа "Френды", Алекс Малиновский, Елена Максимова, шоу барабанщиков "Васильев Грув", Стас Ярушин, шоу-балет "Тодес", группа "Непоседы" и многие другие.

У праздника будет и благотворительная составляющая. "Для многих детей, не имеющих возможности купить билет и поехать на концерт с родителями, мы становимся родителями на этот праздничный день и приглашаем их бесплатно на наш праздник. Наибольшее количество билетов у нас отправляется в детские дома", - отметил организатор "Первого звонка" Юрий Гончар.

Перед началом концерта юных зрителей в фойе Кремлевского дворца будут ждать конкурсы и мастер-классы.

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