Роспотребнадзор планирует привить от гриппа более 45% жителей России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор планирует привить от гриппа более 45% населения перед началом сезона заболеваемости. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщила глава ведомства Анна Попова.

"В этом году из средств федерального бюджета выделены деньги для иммунизации более чем 40% всего населения РФ. Будут деньги еще из бюджетов субъектов, муниципалитетов. Это будут еще и частные деньги, деньги граждан, это будут еще и средства работодателей, мы в этом уверены. То есть численность населения, которое в этом году будет привито против гриппа, никак не может быть меньше 45%, мы надеемся, что будет еще и больше", - сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, в сезон заболеваемости 2017-2018 гг. болезнь будет вызывать новый штамм вируса гриппа А. "В этом году мы ждем новый штамм вируса А (Н1N1), так называемого свиного гриппа, и два прежних варианта вируса гриппа A (H3N2), гонконгский вариант будет в вакцине, соответственно так, как и ожидается по циркуляции, и прежний прошлогодний, так скажем, вариант вируса гриппа B", - сказала она.

Попова отметила, что на сегодняшний день вакцинация - один из наиболее надежных способов защиты от гриппа. "Задача этого сезона - успеть привиться до октября", - подчеркнула она.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала включить в трехвалентную вакцину на сезон 2017-2018 года штаммы гриппа В, штамм гриппа А (H3N2) "Гонконг" 2014 года и штамм гриппа А (H1N1) "Мичиган" 2015 года, подобный пандемическому штамму 2009 года, который был включен в прошлом году.

Новая трехвалентная вакцина от гриппа на сезон заболеваемости 2017-2018 гг начнет поставляться в регионы уже с августа.