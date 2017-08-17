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Путин помиловал одного из фигурантов дела о взрыве на шахте "Ульяновская" в Кузбассе

Общество
17 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Соответствующий указ вступит в силу через 10 дней со дня опубликования

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© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Андрея Функа, бывшего директора шахты "Ульяновская" в Кемеровской области, в которой в 2007 году произошел взрыв.

"Помиловать Функа Андрея Ивановича 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в указе.

Документ опубликован 17 августа на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

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