Путин помиловал одного из фигурантов дела о взрыве на шахте "Ульяновская" в Кузбассе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Андрея Функа, бывшего директора шахты "Ульяновская" в Кемеровской области, в которой в 2007 году произошел взрыв.

"Помиловать Функа Андрея Ивановича 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в указе.

Документ опубликован 17 августа на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.