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Высокая пожароопасность прогнозируется на всей территории России 18-20 августа

Общество
17 августа, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

По данным Рослесхоза, местами "чрезвычайная" пожарная опасность в числе прочих регионов ожидается в Московской области

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Высокая и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в 69 регионах России в период с 18 по 20 августа. Опасность возгораний связана с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

По информации ведомства, "согласно прогнозным данным, в ближайшие дни (18-20 августа), в том числе в выходные дни, высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в лесах по условиям погоды", в частности, ожидается в Московской, Брянской, Астраханской, Оренбургской областях, в республиках Крым, Коми, Дагестан, а также на территории Красноярского и Приморского краев.

Режим ЧС уже действует на всей территории республик Бурятия, Саха (Якутия), а также в Киренском муниципальном районе Иркутской области и в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

Основными причинами лесных пожаров признаны деятельность человека и грозы. Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства напоминает, что за нарушение требований правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях предусмотрена ответственность.

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