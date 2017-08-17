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Прощание с создателем кириллицы в интернете Андреем Черновым пройдет 19 августа

Общество
17 августа, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Отмечается, что прощание пройдет в Подмосковье

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Прощание с одним из создателей русскоязычного сегмента интернета, автором кодировки KOI8-R Андреем Черновым состоится в субботу, 19 августа, сообщила ТАСС близкий друг Чернова Светлана Кравец.

"Прощание в субботу, в 14 часов по адресу: Балашиха, ул. Окольная, владение 6, крематорий "Горбрус", - сказала Кравец. Она сообщила, что после кремации поминки пройдут в квартире его родителей на северо-востоке Москвы.

О кончине Андрея Чернова в четверг сообщил член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

KOI8-R (код обмена информацией, 8 бит) - первый восьмибитный стандарт кодировки для кириллического алфавита в интернете, созданный Черновым в начале 1990-х. Кодировка, позволившая использовать в интернете русский алфавит, на протяжении многих лет была основной для российского сегмента интернета. Однако с распространением международного стандарта Unicode (уникальный код любого символа в электронных системах, позволяющий представить знаки почти всех языков), KOI8-R стал постепенно терять свое распространение.

Друзья и коллеги о Чернове

Как рассказала ТАСС Светлана Кравец, последние годы жизни Чернов вел уединенный и замкнутый образ жизни, практически ни с кем не общался.

"Мы знакомы с 2008 года. Мы познакомились в социальных сетях. Последнее время, когда он оборвал все очные контакты с людьми, я приходила помогать по хозяйству", - рассказала Кравец. Она добавила, что за последние годы у него было несколько переломов ноги, Чернов готовился к очередной операции.

Друг и экс-коллега по компании "Демос" Сергей Аншуков вспоминает, что основным достижением Чернова была не кодировка КОИ-8, а доработка программы UUPC (версия протокола uucp для MSDOS).

"Его вариант UUPC распространился по всему СССР и ближайшему зарубежью и позволил создать массовую компьютерную сеть на маломощных PC с модемной связью. Сервера в сети Релком работали под управлением различных версий Unix-а (на первом этапе в основном на ОС "Демос" - прим. ТАСС), а пользовательские машины на 95% работали под MSDOS с UUPC", - рассказал ТАСС Аншуков.

Он добавил, что тогда в Европе в сети EUNET компьютеры на 85% работали на системе Unix, поэтому к 1991 году сеть Релком по числу пользователей была больше сетей многих стран Европы и уступала только Великобритании.

Он добавил, что не видел Чернова последние 15 лет. "Когда я последний раз заезжал к нему домой году в 2001 или 2002 году, он работал в "Демосе", но в основном из дома, получал там какую-то мелочь, занимался своим сайтом", - рассказал Аншуков.

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