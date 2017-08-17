Президент Монголии: туроператоры РФ, Монголии и Китая разрабатывают совместный маршрут

УЛАН-БАТОР, 17 августа. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Туроператоры России, Монголии и Китая работают над созданием туристического кольца "три Монголии".

Об этом в интервью ТАСС в четверг сообщил глава монгольского государства Халтмаагийн Баттулга.

"Туризм является особенной отраслью, которая требует хорошего управления и качественной сферы услуг, а также надлежащего регулирования. В следующем году мы откроем новый аэропорт, что придаст импульс развитию туристической отрасли, в том числе привлечению российских туристов. Пока не так много туристов приезжают из России в Монголию - в основном это отдыхающие из сибирских регионов, которые едут к нам на автобусах. А путешественники из Москвы и европейской части пока едут в Турцию или европейские страны", - сказал президент Монголии.

"Поэтому мы провели обмен идеями с турагентствами Бурятии по поводу создания туристического кольца, в рамках которого туристы из Японии и Республики Корея будут посещать Автономный район Внутренняя Монголия (Северный Китай), Монголию и Бурятию, то есть "три Монголии", - добавил он.

В первой половине 2017 года границу Монголии пересекли 216,9 тыс. иностранных туристов, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.