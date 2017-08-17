В ряды "Юнармии" в сентябре вступят 500 школьников Кабардино-Балкарии

ТАСС, 17 августа. Количество юнармейцев Кабардино- Балкарии составит в этом году порядка 850 человек. В сентябре 500 школьников пройдут торжественную церемонию посвящения, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства образования республики.

"В начале сентября текущего года планируется проведение торжественной церемонии посвящения в юнармейцы 500 обучающихся образовательных организаций Кабардино- Балкарской Республики", - говорится в сообщении.

Торжественная церемония будет посвящена 460-летию добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Как рассказал ТАСС руководитель регионального штаба патриотического движения Евгений Погорелов, сейчас в республике насчитывается более 350 юнармейцев.

"Кадеты трех кадетских школ, кадетского класса школы №8 города Прохладного и члены клуба "Патриот" из села Аушигер - в общей сложности 100 человек - были приняты в "Юнармию" на первом слете в прошлом году. После этого церемонии посвящения проходили также в Эльбрусском и в Терском районах", - сказал он.

В начале сентября в торжественной церемонии примут участие школьники со всей республики - это воспитанники патриотических клубов, кадетских школ и классов. "Будут команды из каждого района, каждому местному отделению будут вручены знамена "Юнармии", - отметил Погорелов.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. В ряды юнармейцев вступили уже около 140 тыс. школьников страны.