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Глава следственного управления СК по Удмуртии завоевал три медали на соревнованиях в США

Общество
17 августа, 16:42 UTC+3 ТАСС

Две серебряные награды Владимир Никешкин завоевал в беге на дистанциях 800 и 1500 м, а золотую медаль - в соревнованиях по волейболу

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ТАСС, 17 августа. Руководитель следственного управления СК РФ по Удмуртской Республике Владимир Никешкин завоевал две серебряные и одну золотую медаль на прошедших в Лос-Анджелесе Всемирных играх полицейских и пожарных. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Руководитель следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин успешно выступил на Всемирных играх полицейских и пожарных в Лос-Анджелесе. В копилку российской сборной он принес три медали: две серебряные и одну золотую", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, две серебряные медали Никешкин завоевал в беге на дистанциях 800 и 1500 м, золотую медаль - в соревнованиях по волейболу.

Всемирные игры полицейских и пожарных (World Police and Fire Games, WPFG) проводятся каждый нечетный год, начиная с 1985 года. В этих соревнованиях принимают участие действующие и отставные сотрудники правоохранительных органов. Они состязаются в олимпийских и неолимпийских видах спорта, а также в прикладных дисциплинах, применяемых в ходе полицейских и пожарных учений.

В этом году соревнования проходили с 7 по 16 августа. В них приняли участие более 15 тыc. человек, состязавшихся более чем в 70 видах спорта.

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