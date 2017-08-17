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Более 2,2 тыс. новых учебных мест создадут в Оренбурге до конца года

Общество
17 августа, 16:41 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 17, августа. /ТАСС

На строительство двух школ выделено более 1 млрд рублей

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ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Две новые школы, рассчитанные в общей сложности на более 2,2 тыс. учебных мест, откроются до конца года в Оренбурге. Это позволит ликвидировать вторую смену в семи школах города, сообщили ТАСС в четверг в региональном правительстве.

"Две новые школы по программе ликвидации второй смены откроются до конца 2017 года. Каждая рассчитана на 1135 мест. На строительство выделено более 1 млрд рублей", - сказал представитель правительства, отметив, что школы возводятся в новых густонаселенных районах Оренбурга.

Оренбургская область в 2017 году получила на условиях софинансирования средства из федерального бюджета на строительство школ для ликвидации второй смены. Благодаря открытию двух новых школ в Оренбурге будет ликвидирована полностью вторая смена в ближайших к ним семи учебных заведениях города.

В 2016 году по данной программе была получена первая субсидия в 530 млн рублей. Строительство первой школы на 1135 мест в Оренбурге велось ускоренными темпами, учебное заведение было открыто в январе 2017 года.

Всего до 2025 года в области планируется создать 40 тыс. новых ученических мест, во вторую смену на начало текущего года обучались около 11% детей.

В 2016 году в России была запущена программа по строительству новых школ, рассчитанная на десять лет. Итогом программы станет создание около 6,5 млн новых мест, что позволит школам перейти на односменный режим работы.

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