ОНФ призвал прокуратуру контролировать ход рекультивации мусорного полигона "Съяново-1"

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в прокуратуру Московской области с просьбой проверить, почему администрация Серпуховского района Подмосковья не взяла на себя разработку проекта рекультивации мусорного полигона "Съяново-1", сообщили ТАСС в организации в четверг. ОНФ и Министерство экологии и природопользования Московской области утверждают, что документ должен готовить муниципалитет, а администрация района - что это задача регионального Минэкологии или властей Серпухова.
Свалка "Съяново-1" была закрыта в октябре 2016 года из- за многочисленных нарушений природоохранного законодательства. Компания-оператор обанкротилась и оставила полигон бесхозным, не разработав проект его эксплуатации и рекультивации, сообщало ранее Минэкологии Подмосковья. Бесконтрольное состояние свалки привело к многочисленным возгораниям мусора на протяжении последних девяти месяцев. Самый крупный пожар произошел в феврале 2017 года, его тушили почти месяц.
"ОНФ направил сегодня обращение в Московскую областную прокуратуру относительно законности бездействия администрации Серпуховского района в вопросе разработки проекта рекультивации мусорного полигона "Съяново-1". Аналогичное обращение мы отправили в администрацию Серпуховского района", - заявил ТАСС координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" (проект по борьбе с загрязнением мусором) в Подмосковье Сергей Андреев.
В Минэкологии Подмосковья отметили, что если оператор не занимается проектом рекультивации, то его разработкой должна заняться администрация Серпуховского района.
Проблема финансирования рекультивации
Проект рекультивации "Съяново-1" будет стоить от 20 до 30 млн рублей, рассказал генеральный директор ЗАО "Спецгеоэкология" Борис Трушин. Эта компания была рекомендована для создания плана реабилитации мусорного полигона "Кучино" и готовила аналогичный пакет документов для подмосковных свалок "Тимохово" (Ногинский район), "Левобережный" (Химкинский округ), "Сабурово" (Щелковский район), "Павловское" (Истринский район), "Вальцово" (Ступинский район), "Храброво" (Можайский район) и "Торбеево" (Люберецкий округ).
Таких денег на разработку проекта рекультивации в бюджете Серпуховского района нет, заявили в пресс-службе администрации муниципалитета. "На протяжении десятилетий полигон эксплуатировался городом Серпухов. В такой ситуации, когда у нашего района нет средств на то, чтобы создать рекультивационную схему, тот же город (Серпухов - прим. ТАСС) мог помочь нам. Муниципалитет не располагает такими суммами", - пояснили в администрации района.
Пресс-служба администрации Серпухова не смогла предоставить оперативный комментарий.
Бесхозный мусорный полигон
Полигон ТБО "Съяново-1" расположен вблизи поселения Люблинский Садовод в Серпуховском районе. Свалка занимает примерно 10,3 га. Полигон был открыт в 1988 году, а в 2000-х годах оператором объекта стала компания ООО "Первая гильдия". Сейчас против компании в картотеке арбитражных дел есть иск о банкротстве и о взыскании в пользу администрации Серпуховского района более 15,5 млн рублей задолженности за аренду земли.