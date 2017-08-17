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Испытания российской вакцины против Эболы в Гвинее продлятся до конца 2018 года

Общество
17 августа, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Как сообщили в МИД РФ, вакцина вырабатывает длительный иммунитет у привитого человека и не имеет серьезных побочных эффектов

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вакцинация и клинические испытания российской вакцины против вируса Эбола "Гам Эвак-Комби", начавшиеся в Гвинее 9 августа, продлятся до конца 2018 года. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Программа испытаний включает вакцинацию добровольцев вакциной "Гам Эвак-Комби" и наблюдение в течение года за состоянием их здоровья и формированием иммунитета. Успешные результаты исследований позволят использовать российский препарат для профилактики Эболы во всем мире, - пояснили в МИД. - Ожидается, что вакцинация двух тысяч гвинейских добровольцев и пострегистрационные клинические испытания российской вакцины против вируса Эбола "Гам Эвак-Комби" в Гвинейской Республике продлятся до конца 2018 года.

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Вакцина примечательна тем, что вырабатывает длительный иммунитет у привитого человека и не имеет серьезных побочных эффектов, отмечается в публикации ведомства. "Новое лекарство является эффективным при хранении его в температурном режиме в -20 градусов, но в настоящий момент разрабатывается препарат, который будет эффективен также и при +4 градусах", добавили в МИД. Отмечается, что российская вакцина - "это единственное должным образом зарегистрированное на национальном уровне лекарство против Эболы".

14 января 2016 года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова объявила о создании российской вакцины "Гам Эвак-Комби" - комбинированной векторной вакцины против лихорадки Эбола, разработанной учеными "Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи", напомнили в МИД. В феврале прошлого года в Женеве Скворцова представила российскую вакцину генеральному директору ВОЗ Маргарет Чэнь и другим руководителям организации. Отправка первой партии вакцины в Гвинею состоялась в июле этого года.

Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, в мире Эболой заразились 28,6 тыс. человек, более 11,3 тыс. из них скончались.

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Темы
Эпидемия лихорадки Эбола
Страны
Гвинея Россия Либерия Сьерра-Леоне
Персоны
Скворцова, Вероника Игоревна
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