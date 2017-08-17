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Власти Карелии пересмотрят схему обращения с отходами после замечаний ОНФ

Общество
17 августа, 18:04 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 17, августа. /ТАСС

Ранее Министерство по природопользованию и экологии Карелии сообщило о завершении разработки территориальной схемы обращения с отходами в регионе

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ПЕТРОЗАВОДСК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Карелии пересмотрят территориальную схему по обращению с отходами в республике после замечаний Общероссийского народного фронта (ОНФ). Об этом в четверг журналистам сообщил врио главы региона Артур Парфенчиков после совместного посещения несанкционированной свалки под Петрозаводском с координатором Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрием Мироновым.

26 июля президент России Владимир Путин на встрече с врио главы республики призвал его напрямую взаимодействовать с Общероссийским народным фронтом по вопросам экологии и лесного хозяйства.

"Мы должны вместе сегодня активизировать свою работу и пересмотреть территориальную схему по обращению с отходами, в том числе с приходом сюда регионального оператора. Наша главная задача - определение наиболее оптимальной схемы, и мы уже сегодня должны создать максимально комфортные условия для того оператора, который придет", - сказал Парфенчиков.

Перед этим координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Миронов сказал врио главы региона, что активисты анализировали утвержденную территориальную схему по обращению с отходами Карелии и установили, что она составлена с ошибками. "У нас есть к ней большие вопросы, так как в ней не отражены все объекты образования отходов, все субъекты, которые осуществляют переработку отходов, что очень важно для потенциального инвестора. Невозможно разработать качественную программу по отходам, если не видно всей картины", - сказал Миронов.

"Мы сегодня должны поменять всю систему работы с мусором и понять то, что она может приносить прибыль компаниям, которые придут на конкурс по определению нашего регионального оператора не по сбору, а переработке мусора. Только когда мы научимся грамотно мусор сортировать и перерабатывать, исчезнет сама причина для возникновения несанкционированных свалок", - уточнил врио главы Карелии.

В декабре 2016 года Министерство по природопользованию и экологии Карелии сообщило о завершении разработки территориальной схемы обращения с отходами в регионе. Она предусматривает к 2026 году, помимо имеющихся 17 полигонов, создание в республике семи мусоросортировочных комплексов с объектом захоронения общей мощностью 390 тыс. т в год, а также создание трех мусороперегрузочных станций. На основе схемы планируют организовать конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время отходы первого-третьего класса опасности полностью вывозятся из Карелии, а отходы четвертого-пятого классов опасности, в том числе твердые коммунальные, отправляются на санкционированные свалки республики.

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