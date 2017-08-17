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Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира

Общество
17 августа, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Духовный лидер отметил высокую культуру россиян, влияние России на глобальном уровне и обилие в стране природных ресурсов

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Далай-лама XIV

© AP Photo/Tsering Topgyal

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия обладает потенциалом стать лидирующей страной мира благодаря своей культуре и природным богатствам. Об заявил далай-лама в интервью организаторам делового форума Synergy Global Forum, который состоится 27-28 ноября в Москве.

"Россия - великая страна, русские люди, я считаю, очень культурные люди, и географически связывают Восток и Запад. Но, кроме этого, в России есть еще потенциал природных ресурсов, тоже из-за географического расположения. Это огромный потенциал", - сказал он.

По мнению духовного лидера, российское общество должно основываться на единстве и уважении друг к другу, что позволит стране занять лидирующее положение в мире.

"Необходимо основываться на центральном единстве внутри общества, новое мышление, уважение к другим. Тогда, мне кажется, Россия может внести какой-то вклад в мир, и, в конце концов, Россия имеет потенциал стать лидирующей нацией в мире", - подчеркнул далай-лама.

Он добавил, что Россия также имеет потенциал для влияния на глобальном уровне и должна ощущать "огромное чувство ответственности".

В апреле 2010 года Россия запретила далай-ламе въезд в страну. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, его визит невозможен, так как в деятельности лидера тибетских буддистов присутствуют "политические моменты".

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