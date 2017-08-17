Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира

Полиция подтвердила, что инцидент в Барселоне был терактомПроисшествия 17 августа, 18:51
Хоккеист Марченко выступит в заключительном матче ЦСКА на Кубке мэраСпорт 17 августа, 18:45
Волейболист Волков: сборная РФ способна выиграть у любого соперника в группе ЧЕСпорт 17 августа, 18:43
Все идет вне плана: почему нужно сокращать число проверок бизнесаЭкономика и бизнес 17 августа, 18:28
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мираОбщество 17 августа, 18:24
Сирия потребовала распустить возглавляемую США коалицию против ИГМеждународная панорама 17 августа, 18:19
Велогонщик Перкинс намерен выучить русский язык после получения гражданства РФСпорт 17 августа, 18:12
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в миреСпорт 17 августа, 18:07
Усэйн Болт из-за травмы не сыграет за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Барселоны"Спорт 17 августа, 18:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия обладает потенциалом стать лидирующей страной мира благодаря своей культуре и природным богатствам. Об заявил далай-лама в интервью организаторам делового форума Synergy Global Forum, который состоится 27-28 ноября в Москве.
"Россия - великая страна, русские люди, я считаю, очень культурные люди, и географически связывают Восток и Запад. Но, кроме этого, в России есть еще потенциал природных ресурсов, тоже из-за географического расположения. Это огромный потенциал", - сказал он.
По мнению духовного лидера, российское общество должно основываться на единстве и уважении друг к другу, что позволит стране занять лидирующее положение в мире.
"Необходимо основываться на центральном единстве внутри общества, новое мышление, уважение к другим. Тогда, мне кажется, Россия может внести какой-то вклад в мир, и, в конце концов, Россия имеет потенциал стать лидирующей нацией в мире", - подчеркнул далай-лама.
Он добавил, что Россия также имеет потенциал для влияния на глобальном уровне и должна ощущать "огромное чувство ответственности".
В апреле 2010 года Россия запретила далай-ламе въезд в страну. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, его визит невозможен, так как в деятельности лидера тибетских буддистов присутствуют "политические моменты".