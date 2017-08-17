Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербургские власти разработали для туристов Единый календарь событий

Общество
17 августа, 18:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, августа. /ТАСС

Календарь будет представлен на Санкт-Петербургском международном культурном форуме

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Единый календарь событий, который поможет российским и зарубежным туристам планировать визиты в Санкт-Петербург, разработан властями Северной столицы. Календарь будет представлен в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщили в четверг в городском комитете по развитию туризма.

"Календарь объединит информацию о ведущих городских событиях по различным направлениям под одной обложкой в целях позиционирования Санкт-Петербурга как туристической столицы России. Речь идет о создании единого информационного центра для предоставления полной информации об инфраструктуре событийного туризма в городе", - сказали в комитете.

До 1 сентября комитет принимает от организаторов событий информацию о том, что будет происходить в Северной столице в течение 2018 года - фестивалях, праздниках, выставках, деловых мероприятиях, спортивных соревнованиях и др. События будут разделены в городском календаре по сезонам, для каждого раздела разработают специальную инфографику, с помощью которой туристы смогут узнать о месте, времени проведения, стоимости посещения, доступности, возрастных ограничениях. Электронная версия календаря будет размещена на официальном туристическом портале города VisitPetersburg.

Весной 2017 года комитет представил пилотную версию Единого календаря, которая включила 338 событийных мероприятий, организованных городскими властями, Министерством культуры и Министерством обороны РФ. В рейтинг 20 наиболее ярких событий года в Петербурге вошли Фестиваль света, праздник фонтанов в Петергофе, международная акция "Ночь музеев", "Бессмертный полк", проект "Классика на Дворцовой", праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса", международный легкоатлетический марафон "Белые ночи" и другие.

В 2016 году Санкт-Петербург принял около 6,9 млн российских и зарубежных туристов. В первой половине 2017-го число туристов выросло на 4,5% и достигло 4,1 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
4
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира
5
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в мире
6
Пикап въехал в толпу в Барселоне
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама