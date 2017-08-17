Петербургские власти разработали для туристов Единый календарь событий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Единый календарь событий, который поможет российским и зарубежным туристам планировать визиты в Санкт-Петербург, разработан властями Северной столицы. Календарь будет представлен в ноябре на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщили в четверг в городском комитете по развитию туризма.

"Календарь объединит информацию о ведущих городских событиях по различным направлениям под одной обложкой в целях позиционирования Санкт-Петербурга как туристической столицы России. Речь идет о создании единого информационного центра для предоставления полной информации об инфраструктуре событийного туризма в городе", - сказали в комитете.

До 1 сентября комитет принимает от организаторов событий информацию о том, что будет происходить в Северной столице в течение 2018 года - фестивалях, праздниках, выставках, деловых мероприятиях, спортивных соревнованиях и др. События будут разделены в городском календаре по сезонам, для каждого раздела разработают специальную инфографику, с помощью которой туристы смогут узнать о месте, времени проведения, стоимости посещения, доступности, возрастных ограничениях. Электронная версия календаря будет размещена на официальном туристическом портале города VisitPetersburg.

Весной 2017 года комитет представил пилотную версию Единого календаря, которая включила 338 событийных мероприятий, организованных городскими властями, Министерством культуры и Министерством обороны РФ. В рейтинг 20 наиболее ярких событий года в Петербурге вошли Фестиваль света, праздник фонтанов в Петергофе, международная акция "Ночь музеев", "Бессмертный полк", проект "Классика на Дворцовой", праздник выпускников петербургских школ "Алые паруса", международный легкоатлетический марафон "Белые ночи" и другие.

В 2016 году Санкт-Петербург принял около 6,9 млн российских и зарубежных туристов. В первой половине 2017-го число туристов выросло на 4,5% и достигло 4,1 млн человек.