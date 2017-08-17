Путин удостоил Ирину Алферову ордена Почета

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград большой группе россиян. В числе награжденных - более трех сотен граждан РФ, представляющих самые разные сферы деятельности.
Так, Путин удостоил орденом Почета актрису Ирину Алферову. Адвокату Анатолию Кучерене присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации".
Указом отмечены и несколько человек, проявивших мужество. Так, медалью "За отвагу" награждены второй секретарь посольства РФ в Сирии Турпал Аутаев и водитель российской дипмиссии в этой стране Андрей Дегтярев. Кроме того, за спасение людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, соответствующей медалью отмечена целая группа спасателей.
За заслуги в укреплении института семьи несколько пар многодетных родителей удостоены ордена "Родительская слава".