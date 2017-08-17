Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Города Ленобласти оборудуют антивандальными скамейками в рамках проекта комфортной среды

Общество
17 августа, 18:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, августа. /ТАСС

В Ленинградской области 31 город, самыми старыми из них являются Любань, Выборг, Ивангород, Новая Ладога, Приозерск, Тихвин и Тосно

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области потратят в 2018 году 1,5 млрд рублей на реализацию проектов по созданию комфортной среды в городах региона. Программы благоустройства областных городов будут разрабатываться в сотрудничестве с Ленинградским Государственным университетом имени Пушкина. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

"Специалисты Центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований Университета окажут консультативную поддержку муниципальным образованиям региона при разработке программ и проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств", - сказал Коваль. Речь идет о программах на период 2018-2022 гг.

По его словам, до 1 сентября в области разработают специальные требования к элементам благоустройства, которые установят в рамках программы - к ограждению улиц, дворов, брусчатке и др.

Коваль отметил, что спортивные комплексы, которые будут установлены в городах Ленобласти в ближайшие годы, будут рассчитаны на все возрастные группы и подойдут для отработки норм ГТО, скамейки на городских улицах будут устанавливать только антивандальные, а урны - защищенные от дождя.

В Ленинградской области 31 город, самыми старыми из них являются Любань, Выборг, Ивангород, Новая Ладога, Приозерск, Тихвин и Тосно, основанные в Средневековье. Регион с населением 1,7 млн человек отмечает в этом году свое 90-летие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
МИД РФ считает решение комитета по Собибору вопиющим фактом исторической амнезии
4
Далай-лама считает, что Россия может стать лидирующей страной мира
5
Перкинс заявил, что получение гражданства РФ сделало его самым счастливым человеком в мире
6
Пикап въехал в толпу в Барселоне
7
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
Темы дня
Новости партнеров
Реклама