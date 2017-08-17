Города Ленобласти оборудуют антивандальными скамейками в рамках проекта комфортной среды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области потратят в 2018 году 1,5 млрд рублей на реализацию проектов по созданию комфортной среды в городах региона. Программы благоустройства областных городов будут разрабатываться в сотрудничестве с Ленинградским Государственным университетом имени Пушкина. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

"Специалисты Центра урбанистики и прикладных социокультурных исследований Университета окажут консультативную поддержку муниципальным образованиям региона при разработке программ и проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств", - сказал Коваль. Речь идет о программах на период 2018-2022 гг.

По его словам, до 1 сентября в области разработают специальные требования к элементам благоустройства, которые установят в рамках программы - к ограждению улиц, дворов, брусчатке и др.

Коваль отметил, что спортивные комплексы, которые будут установлены в городах Ленобласти в ближайшие годы, будут рассчитаны на все возрастные группы и подойдут для отработки норм ГТО, скамейки на городских улицах будут устанавливать только антивандальные, а урны - защищенные от дождя.

В Ленинградской области 31 город, самыми старыми из них являются Любань, Выборг, Ивангород, Новая Ладога, Приозерск, Тихвин и Тосно, основанные в Средневековье. Регион с населением 1,7 млн человек отмечает в этом году свое 90-летие.