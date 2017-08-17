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В Чечне планируют открыть более 40 фельдшерских пунктов

Общество
17 августа, 18:56 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 17, августа. /ТАСС

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов также отметил, что в регионе наблюдается снижение младенческой смертности

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ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Более 40 фельдшерских и 37 акушерских пунктов планируется открыть в Чеченской Республике в ближайшие годы. Об этом сообщил министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов на заседании Межрегионального координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц и реализации законодательства в сфере ОМС в Грозном.

"В ближайшие годы нами планируется открытие 43 фельдшерских и 37 фельдшерско-акушерских пунктов, пяти офисов врачей общей практики, а также 13 врачебных амбулаторий. В целях охраны здоровья матери и ребенка также планируется открытие перинатального центра, повышение квалификации кадров и совершенствования трехуровневой системы маршрутизации беременных женщин, новорожденных и детей", - сказал он.

Глава ведомства также отметил, что в регионе наблюдается снижение младенческой смертности.

"Показатель младенческой смертности снизился с 15,5 на 1000 родившихся живыми в 2014 году до 10,2 на 1000 родившихся в 2016 году. Дооснащение и перепрофилирование родильного дома, находящегося на проспекте Бульвар Дудаева, в перинатальный центр позволит и в дальнейшем снизить этот показатель и довести его до среднероссийских показателей", - отметил министр здравоохранения Чечни.

Заседание Межрегионального координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц и реализации законодательства в сфере ОМС проходит под председательством руководителя Фонда обязательного медицинского страхования РФ Натальи Стадченко в театрально-концертном зале в Грозном. В форуме принимают участие более 250 страховщиков со всех регионов России.

Участники заседания также посетят туристический комплекс "Кезеной-Ам", где пройдет круглый стол на тему "Роль территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций в обеспечении доступной и качественной помощи застрахованным".

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