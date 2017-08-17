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Власти оценили в 900 млн рублей реставрацию Воронцовского дворца в Крыму

Общество
17 августа, 19:04 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, августа. /ТАСС

Реконструкция дворца проводится в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Крыма оценили в 900 млн рублей реставрационные и восстановительные работы на территории Воронцовского дворца, сообщает в четверг правительство региона.

"Второй этап - реставрационные и восстановительные работы. Ориентировочная сумма, которая нам нужна для второго этапа, - 900 миллионов [рублей]. Но <...> мы эту сумму должны подтвердить в Минкультуры РФ и получить техническое обоснование и экспертизу", - приводятся в сообщении слова крымского вице-премьера Виталия Нахлупина.

По его словам, на эти средства планируется "осуществить благоустройство территории, сделать освещение, увеличить время посещения парка и усилить безопасность, а также запустить дополнительный коллектор". Также в рамках ФЦП на территории дворца планируется провести капитальный ремонт противопожарного водопровода и наружных коммуникаций.

Реконструкция дворца проводится в рамках ФЦП социально-экономического развития Крыма. Уже завершены все противоаварийные работы, на эти цели потрачено 116 млн рублей, сообщили в правительстве. "Все работы на сегодня завершены. Мы посмотрели качество работ, соответствуют ли заявленные объемы. Это один из немногих объектов культурного наследия, где в рамках ФЦП все противоаварийные работы закончены полностью", - отметил Нахлупин.

По данным властей, на территории Воронцовского дворца отремонтирована канализация, крыши ряда построек, приведены в порядок подпорная стена и лестница при выходе из экспозиции.

Воронцовский дворец был построен в первой половине XIX века крестником императрицы графом Михаилом Воронцовым. Дворец пережил смену многих эпох и в наши дни ежегодно привлекает тысячи туристов.

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