По Крымскому мосту могут быть организованы массовые любительские забеги

ДВОРИКИ /Владимирская область/, 17 августа. /ТАСС/. Росавтодор готовит предложения по организации любительских забегов по Крымскому мосту, заявил глава ведомства Роман Старовойт, выступая на форуме "Территория смыслов".

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Мы готовим предложения, чтобы сделать регулярный забег после ввода объекта в эксплуатацию. Здесь нужно внимательно посмотреть по безопасности, это особый режим эксплуатации объекта. До открытия, до ввода в эксплуатацию мы вряд ли сможем это организовать", - сказал Старовойт.

Он напомнил, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

По словам главы Росавтодора, проводить забеги на мосту можно, организовав реверсивное движение. "Мне кажется, это лучше делать где-то в апреле, до наступления туристического сезона. Готовим такие предложения, поддержки пока не нашли, но желающих пробежать много", - отметил он.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий.