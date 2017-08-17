Опрос: около 40% американцев выступают за импичмент Трампа

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НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Четверо из каждых десяти американцев поддерживают идею импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на итоги опроса, проведенного общественной организации Public Religion Research Institute.
В поддержку импичмента Трампа, как следует из результатов опроса, высказываются 72% сторонников Демократической партии, 38% независимых избирателей и лишь 7% сторонников Республиканской партии. В феврале нынешнего года, когда такой опрос провели впервые, за импичмент Трампа высказывались 58% сторонников Демократической партии, 27% независимых и 4% республиканцев.
Организаторы опроса выясняли также отношение американцев к утверждениям о том, что Россия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию 2016 года. 48% опрошенных считают, что имеются свидетельства такого вмешательства, а 43% не разделяют это мнение.
Опрос 2024 американцев проводился в период с 2 по 8 августа.