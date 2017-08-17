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Крымские специалисты не обнаружили вещания украинских телеканалов

Общество
17 августа, 20:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 17, августа. /ТАСС

Председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов отметил, что украинские чиновники пытаются обмануть свое руководство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Крымские специалисты не обнаружили никаких сигналов или даже попыток вещания украинских телеканалов на территории полуострова, сообщил в четверг ТАСС председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан республики Заур Смирнов.

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"Наши специалисты с использованием в том числе и спутниковой аппаратуры, мощных антенн обследовали эфир. Нет никакого присутствия цифровых телевизионных каналов, о чем заявляла Украина сегодня. Мы об этом заявляем официально", - сказал он.

По мнению Смирнова, украинские чиновники, ответственные за телеэфир, пытаются обмануть свое руководство. "Трансляции с вышки, возведенной в поселке Чонгар Херсонской области, не более чем фейк. Сейчас, они (украинские чиновники) пытаются любым способом оправдать расходование бюджетных средств и что сигнал идет в Крым, но его же нет", - подчеркнул Смирнов.

Глава Госкомитета отметил, что для крымчан нет проблем, чтобы смотреть как украинские, так и любые другие телеканалы.

"Практически у каждого крымчанина есть дома спутниковая антенна, есть интернет-телевидение. Какие проблемы могут быть? Никто не ограничивает в доступе к информации, но интерес к украинским каналам падает, это факт", - отметил он.

В то же время Смирнов не исключил, что на севере Крыма, в Красноперекопском, Джанкойском районе вещание украинских каналов возможно. "Любой человек, который изучал физику в школе, понимает, что такое телевизионная волна и что она имеет свойство распространяться в пространстве, поэтому все может быть. Может, полосой и захватит", - сообщил Смирнов.

Планы вещания

Ранее со ссылкой на члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского сообщалось, что пять украинских телеканалов начали вещание с вышки на границе с Крымом в тестовом режиме. По его данным, на территорию Крыма транслируются UA:Крым (Общественное вещание), 5 канал, телеканал ICTV, Черноморская телерадиокомпания и Прямой канал (в прошлом - Тонис).

В марте Украина заявила об официальном открытии телекоммуникационной башни в селе Чонгар Херсонской области и начале украинского вещания на территорию Крыма. Срок строительства башни занял около двух месяцев.

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