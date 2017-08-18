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Императорский путевой дворец в Твери официально откроют в 2018 году

Общество
18 августа, 12:05 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 17, августа. /ТАСС

Губернатор региона заявил, что музеефикация объекта завершена и "дворец уже практически готов к открытию"

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ТВЕРЬ, 17 августа. /ТАСС/. Императорский путевой дворец в Твери, реконструкция которого ведется с 2012 года, официально откроется в I полугодии 2018 года, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Тверь".

Как сообщалось, путевой дворец должен был открыться к 880-летию Твери, которое праздновалось в июне 2015 года. Однако до настоящего времени он так и не открылся для широкого круга посетителей и принимает только организованные экскурсии туристов и школьников.

"Дворец уже практически готов к открытию, музеефикация завершена. У нас остались долги подрядчиков, которые сейчас устраняет Министерство культуры РФ, и мы планируем, что в 2018 году в первом полугодии мы можем ориентироваться, что это будет официальное открытие", - сказал Руденя.

Он добавил, что "сейчас уже работает музей (в путевом дворце - прим. ТАСС)". "Если кто-то хочет, он может записаться на экскурсию и посетить дворец, получить возможность прикоснуться не только к истории Тверской области, но и к мировой истории", - отметил губернатор.

Тверской императорский дворец был построен в 1764-1777 годах в стиле барокко для императрицы Екатерины II по проекту архитектора Петра Никитина. В нем жила княгиня Екатерина Павловна, останавливался император Александр I, бывали Николай Карамзин, Гавриил Державин, Алексей Мусин-Пушкин, Петр Чаадаев и другие выдающиеся деятели культуры.

В конце XIX века дворец являлся резиденцией тверских губернаторов, в XX веке здесь размещались советы рабочих и крестьянских депутатов, губернский исполнительный комитет, штаб Красной гвардии, затем городская библиотека и музей. Во время Великой Отечественной войны дворец был частично разрушен и разграблен. К 1948 году его удалось полностью восстановить, однако с конца 90-х годов он вновь стал нуждаться в реставрации и в 2012 был окончательно закрыт на реконструкцию.

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Руденя, Игорь Михайлович
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