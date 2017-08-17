Группа паломников из Карачаево-Черкесии вылетела в Медину

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ЧЕРКЕССК, 17 августа. /ТАСС/. Группа верующих из Карачаево-Черкесии (КЧР) в составе 114 человек вылетела в четверг авиарейсом Минеральные Воды - Медина для совершения хаджа, сообщил ТАСС начальник отдела хаджа Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Джетул-Хаджи Тамбиев.
"В этом году в паломничество совершат 114 жителей КЧР, на 13 человек больше, чем годом ранее. Группа в 21:00 мск вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Минеральные Воды", - сказал Тамбиев.
Тамбиев отметил, что 70% паломников из Карачаево- Черкесии - мужчины. "Группу будут сопровождать врач и опытный инструктор - представитель ДУМ. Проведены вакцинация верующих от различных инфекций и обучающий семинар по правилам совершения ритуала хаджа", - добавил собеседник агентства.
По его словам, в этом году квота для КЧР, ранее сокращенная до 350 человек из-за реконструкции объектов в святых местах, составила 450 мест. Последние три года из-за роста курса доллара хадж совершают 100-130 жителей республики, ранее этот показатель в среднем был 190-250 жителей.
Паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама, которое предполагает, что каждый мусульманин обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет физическую и материальную возможность.