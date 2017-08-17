Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Группа паломников из Карачаево-Черкесии вылетела в Медину

Общество
17 августа, 22:02 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 17, августа. /ТАСС

Паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 17 августа. /ТАСС/. Группа верующих из Карачаево-Черкесии (КЧР) в составе 114 человек вылетела в четверг авиарейсом Минеральные Воды - Медина для совершения хаджа, сообщил ТАСС начальник отдела хаджа Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Джетул-Хаджи Тамбиев.

Смотрите также

Хадж: как правильно подготовиться к паломничеству в Мекку

"В этом году в паломничество совершат 114 жителей КЧР, на 13 человек больше, чем годом ранее. Группа в 21:00 мск вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Минеральные Воды", - сказал Тамбиев.

Тамбиев отметил, что 70% паломников из Карачаево- Черкесии - мужчины. "Группу будут сопровождать врач и опытный инструктор - представитель ДУМ. Проведены вакцинация верующих от различных инфекций и обучающий семинар по правилам совершения ритуала хаджа", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в этом году квота для КЧР, ранее сокращенная до 350 человек из-за реконструкции объектов в святых местах, составила 450 мест. Последние три года из-за роста курса доллара хадж совершают 100-130 жителей республики, ранее этот показатель в среднем был 190-250 жителей.

Паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама, которое предполагает, что каждый мусульманин обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет физическую и материальную возможность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
Дрисс Укабир явился в полицию после сообщений СМИ о его причастности к теракту
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама