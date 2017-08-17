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Путин выразил соболезнования Королю Испании в связи с терактом в Барселоне

Общество
17 августа, 22:09 UTC+3

Президент осудил жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных граждан

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в центре Барселоны и подчеркнул, что это ЧП подтверждает необходимость объединения усилий мирового сообщества в борьбе против терроризма. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

"Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершенное против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора", - написал Путин в телеграмме соболезнования.

Глава российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Машина проехала по улице более 530 метров. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек. Число раненых исчисляется десятками.

По данным властей, задержаны двое подозреваемых. Газета La Vanguardia сообщает, что один из вероятных устроителей теракта был убит в перестрелке. Эта информация пока официально не подтверждена.

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