Подготовка к восстановлению обрушившегося речного вокзала в Твери займет до трех лет

ТВЕРЬ, 17 августа. /ТАСС/. Подготовка к восстановлению здания речного вокзала, которое обрушилось в Твери в ночь на 8 августа, займет до трех лет, сообщил в четверг губернатор Тверской области Игорь Руденя в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Тверь".

"На месте вокзала раньше был монастырь, там зона археологической охраны. (...) Для того чтобы начать работы, нам надо сначала будет разобрать те конструкции, которые подверглись разрушению. (...) Я полагаю, что на это уйдет два, два с половиной, ну, может быть, до трех лет", - сказал Руденя.

Он добавил, что "там один памятник наслаивается на другой". "Сейчас мы начали проходить все необходимые процедуры, которые должны быть при этом [реконструкции] соблюдены. Мы должны сохранить зоны исторических памятников - и первого объекта, Отроч монастыря, и второго - речного вокзала", - отметил глава региона.

Кроме того, Руденя отметил, что восстанавливать вокзал будут с применением "современных, нормальных материалов". Ранее заместитель председателя регионального правительства Андрей Белоцерковский высказывал журналистам мнение, что вокзал мог обрушиться из-за того, что он был построен из материалов, которые разрушаются под действием метеоусловий.

В ночь на 8 августа в Твери в здании речного вокзала обрушились часть стены, перекрытие второго этажа и часть террасы. Здание является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в 1938 году в стиле сталинского неоклассицизма на месте впадения реки Тверцы в Волгу. В результате инцидента никто не пострадал.

Отроч Успенский монастырь был построен в Твери на месте впадения реки Тверцы в Волгу в середине XIII века. В 1918 году монастырь был закрыт, в 30-х годах все постройки, за исключением одного храма, были разрушены. На его месте в 1938 году был построен речной вокзал.

Планы по восстановлению вокзала

15 августа глава региона сообщил журналистам, что областные власти приняли решение о восстановлении здания речного вокзала в Твери. При этом он отмечал, что к восстановлению собираются приступить весной 2018 года.

Для восстановления вокзала, по словам Рудени, будут привлечены столичные специалисты. Местные власти еще не решили, как будет эксплуатироваться отреставрированное здание.

Региональная прокуратура в ходе проверки по факту обрушения пришла к выводу, что чиновники, ответственные за сохранность памятника архитектуры, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что могло привести к обрушению здания. Губернатор отметил, что акты об аварийном состоянии здания были уже в конце 80-х годов и чиновники могли бы последовать этим документам и снести вокзал в 90-е годы, однако не сделали этого, благодаря чему он сохранился по настоящее время.