Развитие туризма в Арктике обсудят в Воркуте представители бизнеса и регионов

ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Второй Международный туристский форум "Доступная Арктика" пройдет в Воркуте 18-19 августа, в дни празднования 96-летия Республики Коми. Его цель - найти решения для привлечения туристов в арктические территории России, сообщил ТАСС министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

"Значение этого форума трудно переоценить для республики, для арктических территорий, потому что сегодня в Воркуте "высадится" весь цвет субъектов арктического туризма. Мы не ставили перед собой задачу свезти в Воркуту всех министров туризма, хотя они будут. Мы ставили перед собой задачу привезти в Воркуту субъекты - это туроператоры, хозяева баз отдыха, представители нацпарков, транспортных компаний - все эти люди съедутся, чтобы найти решения, как дальше развивать туризм в арктических территориях", - сказал министр.

Он привел пример: будучи на одном из туристических форумов в Санкт-Петербурге, руководитель офиса Visit Russia в Испании рассказала, что сегодня из Испании туристы чартерными самолетами летают в Финляндию, на Крайний Север, чтобы просто посмотреть северное сияние. Это поразило участников форума.

"На самом деле мы, арктические территории России, обладаем тем же самым потенциалом. Объединившись и приняв здравые, грамотные решения о развитии инфраструктуры, мы сможем реализовать проекты по привлечению туристов в российскую Арктику", - сказал Емельянов

Главные темы форума: развитие туристского потенциала Арктики, новые формы межрегионального и межгосударственного сотрудничества при разработке турпродуктов в Арктической зоне, строительстве и модернизации инфраструктуры, продвижении новых направлений арктического туризма.

Участие в форуме примут эксперты из Финляндии, Норвегии, Нидерландов. Россию на форуме представят специалисты из Коми, Карелии, Архангельской, Мурманской областей, Пермского края, Москвы, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Туристические возможности Воркуты

По мнению Емельянова, арктическая Воркута - перспективный туристический район, где готовы предложить маршруты природного и экстремального туризма с возможностью посещения уникальных природных объектов Полярного Урала, побережья Карского моря. Поэтому заполярный город и был выбран площадкой для форума.

В ходе форума запланировано обсуждение в рамках пленарного заседания темы туризма как инструмента развития территории в Арктической зоне, исследовательская сессия по формированию региональных и межрегиональных турмаршрутов, деловая площадка по вопросу соблюдения баланса в обеспечении безопасности туризма и сохранении экосистемы Арктики.

Будут также затронуты вопросы участия местного сообщества в формировании туров на Арктической территории.