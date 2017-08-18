Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Развитие туризма в Арктике обсудят в Воркуте представители бизнеса и регионов

Общество
18 августа, 0:35 UTC+3 ВОРКУТА /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Участие в форуме также примут эксперты из Финляндии, Норвегии, Нидерландов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРКУТА, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Второй Международный туристский форум "Доступная Арктика" пройдет в Воркуте 18-19 августа, в дни празднования 96-летия Республики Коми. Его цель - найти решения для привлечения туристов в арктические территории России, сообщил ТАСС министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

"Значение этого форума трудно переоценить для республики, для арктических территорий, потому что сегодня в Воркуте "высадится" весь цвет субъектов арктического туризма. Мы не ставили перед собой задачу свезти в Воркуту всех министров туризма, хотя они будут. Мы ставили перед собой задачу привезти в Воркуту субъекты - это туроператоры, хозяева баз отдыха, представители нацпарков, транспортных компаний - все эти люди съедутся, чтобы найти решения, как дальше развивать туризм в арктических территориях", - сказал министр.

Он привел пример: будучи на одном из туристических форумов в Санкт-Петербурге, руководитель офиса Visit Russia в Испании рассказала, что сегодня из Испании туристы чартерными самолетами летают в Финляндию, на Крайний Север, чтобы просто посмотреть северное сияние. Это поразило участников форума.

"На самом деле мы, арктические территории России, обладаем тем же самым потенциалом. Объединившись и приняв здравые, грамотные решения о развитии инфраструктуры, мы сможем реализовать проекты по привлечению туристов в российскую Арктику", - сказал Емельянов

Главные темы форума: развитие туристского потенциала Арктики, новые формы межрегионального и межгосударственного сотрудничества при разработке турпродуктов в Арктической зоне, строительстве и модернизации инфраструктуры, продвижении новых направлений арктического туризма.

Участие в форуме примут эксперты из Финляндии, Норвегии, Нидерландов. Россию на форуме представят специалисты из Коми, Карелии, Архангельской, Мурманской областей, Пермского края, Москвы, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Туристические возможности Воркуты

По мнению Емельянова, арктическая Воркута - перспективный туристический район, где готовы предложить маршруты природного и экстремального туризма с возможностью посещения уникальных природных объектов Полярного Урала, побережья Карского моря. Поэтому заполярный город и был выбран площадкой для форума.

В ходе форума запланировано обсуждение в рамках пленарного заседания темы туризма как инструмента развития территории в Арктической зоне, исследовательская сессия по формированию региональных и межрегиональных турмаршрутов, деловая площадка по вопросу соблюдения баланса в обеспечении безопасности туризма и сохранении экосистемы Арктики.

Будут также затронуты вопросы участия местного сообщества в формировании туров на Арктической территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Освоение Арктики
Страны
Россия Норвегия Финляндия Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
3
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Мэр Сиэтла высказался за снос памятника Ленину
7
Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама