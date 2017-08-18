На дне рождения РГО покажут фильмы о путешественниках и акварели, написанные в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Документальные фильмы о русских путешественниках и ученых - Федоре Литке, Петре Семенове-Тян-Шанском, Николае Вавилове - и самые большие акварели, написанные с натуры в Арктике, будут показаны гостям на 172-м дне рождения Русского географического общества (РГО). Программа организована в петербургской штаб-квартире общества, сообщил корреспонденту ТАСС вице-президент РГО Кирилл Чистяков.

"Праздничная программа составлена таким образом, чтобы рассказать гостям, кем и как создавалось величие Российского государства, показать масштаб личностей людей, стоявших у истоков Русского географического общества", - отметил он.

Автор и режиссер фильмов о Литке и Семенове-Тян-Шанском Ольга Дроздова рассказала ТАСС, как, работая над картинами, она поняла, что "именно этих людей можно назвать настоящими национальными героями". "Мы ищем национальную идею и примеры для подражания, а они здесь, рядом, достаточно просто внимательнее вглядеться в биографии отечественных путешественников и ученых", - заметила режиссер.

Другой темой праздничной программы станет красота российских просторов. На экскурсии по выставке арктических акварелей "На краю земли" гости праздника узнают, как поездки в Арктику на пленэр помогли председателю правления Союза художников Санкт-Петербурга Александру Сайкову взяться за кисти и краски после 10-летнего перерыва, почему он ездит в Арктику как на курорт и как дождь и снег становятся "соавторами" работ. Он поведает и о том, на какой стадии находится его заявка в Книгу рекордов России о признании двух работ, представленных на выставке, самыми большими акварелями, написанными с натуры.

О Русском географическом обществе

Русское географическое общество - старейшая общественная организация России. Оно основано императором Николаем I в 1845 году, идею подал адмирал Федор Литке, воспитатель будущего первого председателя Русского географического общества - Великого князя Константина Николаевича. Общество внесло крупнейший вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, полярных стран. Коллекции, собранные в организованных обществом экспедициях, сформировали фонды музеев: Антропологии и этнографии, Зоологического, Почвоведения, Арктики и Антарктики и других, а также стали основой разноплановых научных исследований.

На современном этапе Русское географическое общество ведет экспедиционную и исследовательскую деятельность, занимается образованием и просвещением, охраной природы, книгоизданием, работой с молодежью. РГО объединяет более 20 тыс. членов в России и за рубежом, региональные отделения общества работают во всех 85 субъектах Российской Федерации.

С 2009 года президентом Русского географического общества является министр обороны РФ Сергей Шойгу, попечительский совет возглавляет президент России Владимир Путин.