Военные РФ в Сирии обеспечили безопасность доставки груза ООН в Восточную Гуту

ДАМАСК, 18 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасность доставки гуманитарного груза ООН из Дамаска в Восточную Гуту.

Об этом сообщила журналистам руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Мариан Гасер.

"В этот раз не было никаких препятствий при прохождении колонны. Обеспечивалась полная безопасность сотрудников международной организации", - сказала она, отметив, что российская военная полиция стала гарантом безопасной доставки груза в зону деэскалации Восточная Гута.

Россияне согласовали с МККК и сирийскими властями доставку 300 т гуманитарной помощи (продуктов питания и медикаментов) в этот район пригорода Дамаска.