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Военные РФ в Сирии обеспечили безопасность доставки груза ООН в Восточную Гуту

Общество
18 августа, 6:14 UTC+3 ДАМАСК ДАМАСК 18, августа. /ТАСС

Руководитель делегации МККК в Сирии Мариан Гасер отметила, что российская военная полиция стала гарантом безопасной доставки груза в зону деэскалации

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ДАМАСК, 18 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии обеспечили безопасность доставки гуманитарного груза ООН из Дамаска в Восточную Гуту.

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Об этом сообщила журналистам руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии Мариан Гасер.

"В этот раз не было никаких препятствий при прохождении колонны. Обеспечивалась полная безопасность сотрудников международной организации", - сказала она, отметив, что российская военная полиция стала гарантом безопасной доставки груза в зону деэскалации Восточная Гута.

Россияне согласовали с МККК и сирийскими властями доставку 300 т гуманитарной помощи (продуктов питания и медикаментов) в этот район пригорода Дамаска.

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