Вакцинация населения от кишечных инфекций началась в зоне паводка в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Вакцинация оказавшихся в зоне паводка людей от брюшного тифа, дизентерии и вирусного гепатита А началась в Приморском крае. Об этом сообщает департамент здравоохранения администрации региона.
"В Приморском крае началась иммунизация населения, попавшего в зону подтопления. Вакцинация проводится одновременно в шести муниципальных образованиях - в Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Пограничном районах, а также в Уссурийском городском округе", - говорится в сообщении.
Первая партия препарата - более 13 тыс. доз - уже отправлена в районы. "Медицинские иммунобиологические препараты поступили на территорию края в достаточном количестве", - прокомментировал вице-губернатор края Павел Серебряков.
В результате проливных дождей, прошедших в начале августа в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более тысячи детей.
По данным МЧС, на утро 18 августа в регионе остаются подтопленными один дом и 19 придомовых территории в городе Уссурийске. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 34 человека, в том числе 13 детей.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг качества питьевой воды, воды в открытых водоемах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения в зоне паводка. Отмечается, что большая часть отобранных ими проб не соответствует нормативам. В связи с этим на водозаборах введено гиперхлорирование.