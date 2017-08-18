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Скульптура Трампа с твитами и голубями отправится с миссией мира в Гарлем

Общество
18 августа, 7:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Изначально автор поместил скульптуру президента США, выполненную из пластилина, на скамейку в Центральном парке

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НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Скульптура президента США Дональда Трампа, кормящего голубей твитами, скоро отправится путешествовать по Нью-Йорку, покинув Центральный парк. Это будет миссия мира в населенном афроамериканцами районе Гарлем, рассказал ТАСС автор работы 48-летний Александр Гардега, представившийся профессиональным художником, дизайнером и скульптором.

Вне политики

Мастер одел фигуру в белоснежную рубашку, деловой костюм темно-синего цвета и ярко-красный платок на шею. На ладони, лежащей на левом колене, высится горсть синих фишек в форме пташек-твитов (логотип сети микроблогов Twitter) синего цвета. Они выполняют роль корма для фигурки голубя, доверчиво сидящего на правом колене скульптуры. Рядом на скамейке примостился еще один голубь.

Замысел состоял в том, чтобы изобразить 45-го президента США уличным художником, одновременно отдав должное его увлечению соцсетями и непростым отношениям с американскими СМИ. "Главный смысл заключался в том, чтобы проиллюстрировать роль средств массовой информации, Twitter и отношения Трампа со СМИ. Я превратил его в уличного художника, который отвлекся от своих рисунков, чтобы покормить голубей", - рассказал мастер.

Гардега не хочет, чтобы его произведение воспринималось однозначно либо в пользу нынешнего главы государства, либо против него. "Мне нравится, чтобы люди мыслили свободно и самостоятельно делали выводы. Это произведение ни за, ни против Трампа, это скорее изучение средств массовой информации", - сказал Гардега.

Немного провокационности

"Я хотел добавить толику провокационности, поэтому вылепил лицо Трампа улыбающимся. Меня вообще поражает, насколько он действует на людей, как спусковой курок. Я замечал неоднократно, как один единственный твит Трампа вызывал настоящий вой в СМИ, и это заставило меня задуматься, с каких это пор [американцы] стали такими обидчивыми и ранимыми", - рассказал Гардега.

На создание скульптуры ушло три месяца. "Голову я вылепил из пластилина, на это понадобился месяц. Еще один месяц я возился с каркасом тела, а первый месяц делал наброски. Всего три месяца", - рассказал Гардега.

Он достаточно просто ответил на вопрос, почему решил усадить своего Трампа на скамейку на пересечении 72-й улицы и Пятой авеню, на самой границе Центрального парка, но вдали от штаб-квартиры в небоскребе Trump Tower. "Мне хотелось, чтобы это был уличный художник на скамейке, поэтому парк был самым подходящим для этого местом", - пояснил он.

Пластилиновый Трамп "кормит голубей" периодически, так как его приходится убирать и устанавливать обратно, чтобы избежать неприятностей с полицией. 

Миссия мира

Гардега раскрыл, что его следующий проект - это усадить скульптуру президента США в кресло-каталку и отправиться с ним в поход во имя мира. "Я буду возить Трампа в кресле-каталке повсюду, в том числе и в Гарлеме. Это будет миссия мира", - заявил художник.

На вопрос, откуда у него появилась такая идея, он сказал: "Я вожу скульптуру [от Центрального парка] домой на таком кресле, и меня останавливали уже 20 человек, в основном афроамериканцы, чтобы сделать селфи. Они были просто счастливы сфотографироваться с Трампом. Значит, искусство способно нести мир".

Во время предвыборной кампании республиканец многими своими высказываниями настроил против себя афроамериканцев. Согласно опросам общественного мнения, на выборах большинство афроамериканцев проголосовало за соперницу Трампа экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, а после его избрания активно участвовало в многочисленных акциях протеста против проводимого администрацией нового президента политики сокращения ассигнований на социальные льготы и реформу системы медицинского страхования.

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