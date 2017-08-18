Синоптики предупредили о новых ливнях и возможном паводке в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра Приморского края прогнозируют сильные дожди в регионе в четверг, 24 августа, которые могут спровоцировать новый паводок и чрезвычайную ситуацию. Соответствующее предупреждение в пятницу опубликовала пресс-служба центра.
"Синоптики Примгидромета предупреждают об ожидаемом в четверг, 24 августа, резком ухудшении погодных условий, связанном с обострением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края. В крае ожидаются сильные и очень сильные дожди. Общее количество выпавших осадков может достигнуть одной-двух декадных норм (30-100 мм)", - говорится в сообщении.
Такие осадки, по мнению специалистов, приведут к паводкам на реках Приморья, уровень воды в которых может подняться до 3 м. "Не исключено, что комплекс неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений может привести к чрезвычайной ситуации в Приморском крае. Учитывая большую заблаговременность предупреждения, 21 августа будет передано его уточнение", - добавили в Гидрометцентре.
В результате проливных дождей, прошедших в начале августа 2017 года в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. домов, в которых проживают более 15,5 тыс. человек, придомовых территорий и 12 социальных объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто четыре участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживают более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей.
По данным МЧС, на утро 18 августа в регионе остаются подтопленными один дом и 19 придомовых территории в городе Уссурийске. В настоящее время в пунктах временного размещения находятся 34 человека, в том числе 13 детей. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.