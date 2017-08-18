Консульство РФ пока не подтверждает информацию о пострадавших в Барселоне россиянах

БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Консульство России в Барселоне пока не подтверждает информацию о пострадавших при теракте в каталонской столице россиянах. Об этом ТАСС заявили в пятницу в диппредставительстве.

"Пока мы ничего подтвердить не можем", - отметили в консульстве.

17 августа фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта 13 человек погибли, более 100 пострадали. Двое подозреваемых задержаны. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).