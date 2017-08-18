Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм: пострадавшей в Барселоне россиянке не нужна госпитализация

Общество
18 августа, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается также, что пока неизвестно, была ли женщина туристкой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 августа. Гражданке России, пострадавшей во время теракта в центре Барселоны в четверг, не потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС сообщила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

"Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - рассказала Сергеева. Она добавила, что информация еще будет уточняться в ближайшее время, например, пока неизвестно, была ли женщина туристкой.

17 августа фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта 13 человек погибли, более 100 пострадали. Трое подозреваемых задержаны. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Смотрите также

Теракты в Каталонии. Хроника событий

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракты в Каталонии. Хроника событий
2
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
3
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Самолеты ВКС РФ за неделю восемь раз поднимались на перехват иностранных воздушных судов
6
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск"
7
"Краснодар" сократил отставание России от Франции в таблице коэффициентов УЕФА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама