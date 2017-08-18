Ростуризм: пострадавшей в Барселоне россиянке не нужна госпитализация

ТАСС, 18 августа. Гражданке России, пострадавшей во время теракта в центре Барселоны в четверг, не потребовалась госпитализация. Об этом ТАСС сообщила советник главы Ростуризма Светлана Сергеева.

"Помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась", - рассказала Сергеева. Она добавила, что информация еще будет уточняться в ближайшее время, например, пока неизвестно, была ли женщина туристкой.

17 августа фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. В результате теракта 13 человек погибли, более 100 пострадали. Трое подозреваемых задержаны. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).