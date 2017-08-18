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Оборудование для перинатального центра в Норильске доставят в октябре

Общество
18 августа, 10:17 UTC+3

Строители обещают завершить возведение самого здания к концу августа

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КРАСНОЯРСК, 18 августа. /ТАСС/. Оборудование для перинатального центра в Норильске, крупнейшего учреждения в сфере материнства и детства, который строится на севере Красноярского края, доставят в октябре. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба мэрии Норильска.

"К 15 октября в Норильск будет доставлено все медицинское оборудование. Склады для его хранения определены. Олег Курилов (мэр Норильска - прим. ТАСС) поручил проработать вопрос установки сигнальных кнопок и противопожарной сигнализации на объектах, где будет размещено дорогостоящее оборудование", - отметили в мэрии.

Там добавили, что сейчас на строительстве работают 260 человек, подрядчик приступил к возведению шестого этажа. К концу августа строители обещают завершить возведение здания.

Медучреждение должно быть сдано в эксплуатацию до конца текущего года. Инвестиции в перинатальный центр на 110 коек составят 3,35 млрд рублей. В том числе 2,44 млрд рублей - средства краевого бюджета, остальные инвестиции - средства ФОМС.

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