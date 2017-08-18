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Митрополит Иларион призвал СМИ уделять больше внимания религиозной жизни страны

Общество
18 августа, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

По словам священнослужителя, в России находится "столько чудотворных икон и мощей святых, сколько нет ни в одной стране мира"

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ТАСС, 18 августа. Средства массовой информации уделяют недостаточно внимания религиозной жизни России и православным святыням, заявил в интервью ТАСС глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше знали и больше говорили о наших собственных святынях. Ведь у нас столько чудотворных икон и мощей святых, сколько нет ни в одной стране мира. И наш народ любит своих святых и свои святыни. Достаточно посмотреть на десятки тысяч людей, которые собираются на "Царские дни" в Екатеринбурге, на память преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, на Великорецкий крестный ход. Жаль, что об этих массовых паломничествах россиян к своим святыням так мало говорится в СМИ", - выразил сожаление Иларион.

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Комментируя пребывание мощей святителя Николая Чудотворца в России, священнослужитель отметил, что события такого масштаба не могут быть частыми, но переговоры о доставке в Россию других святынь продолжатся. 

По словам митрополита, если бы ковчег с мощами святителя Николая остался в России на больший срок, к нему прикоснулось намного больше паломников. "Людей было бы значительно больше, если бы мощи оставались в Москве и Петербурге дольше, или если бы отправились в путешествие по стране. Ведь от Владивостока до Москвы или Петербурга намного дальше, чем от Москвы до Бари. Многие из тех, кто хотел бы поклониться мощам святителя, не смогли этого сделать из-за дальности расстояния", - добавил он.

Частица мощей Николая Угодника находились в России с 21 мая, сначала в столице в храме Христа-Спасителя, а с 13 июля - в Санкт-Петербурге, до этого мощи не покидали храм в итальянском Бари 930 лет. За это время число паломников, поклонившихся мощам, составило около 2,5 млн человек. Договоренность о принесении мощей была достигнута по результатам встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском в феврале 2016 года.

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