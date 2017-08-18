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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призывает российских туристов в Испании избегать мест массового скопления людей в связи с произошедшими терактами на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Испании, сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления людей и следовать указаниям властей", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о том, что во время теракта, произошедшего в центре Барселоны в четверг, пострадала гражданка России. Помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
Напомним, теракт произошел 17 августа вечером на туристической улице Рамбла в Барселоне. Водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате 13 человек погибли, еще более 100 получили ранения разной степени тяжести.
По последним данным, по делу о теракте задержаны три человека. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).