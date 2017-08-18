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Кабмин выделил 400 млн рублей на строительство детского центра и двух театров в регионах

Общество
18 августа, 12:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Дмитрий Медведев отметил необходимость реконструкции региональных театров для сохранения единого культурного пространства

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило 400 млн рублей на строительство детского центра в Кирове, а также строительство и реконструкцию театров в Ижевске и Комсомольске-на-Амуре. Как сообщает официальный сайт кабмина, такое решение было принято на прошедшем в четверг заседании кабинета.

"[Распоряжением правительства] Предусматривается выделение средств в размере 402 млн 7,5 тыс. рублей на завершение строительства и оборудования Детского космического центра в Кирове, завершение строительства театра оперы и балета в Ижевске, реконструкцию зданий драматического театра в Кмсомольске-на-Амуре и государственного автономного учреждения культуры "Рязанский государственный областной театр для детей и молодежи", - говорится в сообщении.

"Все это театры, которые работают в провинции, что особенно важно для того, чтобы мы сохраняли единое культурное пространство", - подчеркнул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании. На реконструкцию драматического театра в Комсомольске-на-Амуре будет выделено 172,6 млн рублей. В настоящее время работы по реконструкции театра ведутся за счет средств региона. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2017 года. На реконструкцию и модернизацию Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи будет выделено 68,9 млн. рублей. Строительство объекта планируется завершить в 2017 году.

Субсидия на Детский космический центр в Кирове составит 95,5 млн. рублей. Его строительство началось в 2013 году, на данный момент уровень технической готовности объекта составляет 82,5%.

На реконструкцию Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики будет выделено 65 млн рублей.

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