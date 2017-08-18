Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Томские власти закрыли фестиваль "Праздник топора" в связи с массовым отравлением

Общество
18 августа, 11:53 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, августа. /ТАСС

Фестиваль должен был продлиться до 20 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Данила Шостак/ТАСС

ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение закрыть фестиваль деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора", проходящий в селе Зоркальцево под Томском, в связи с массовым отравлением. Кроме того, будет закрыт парк, где проходило мероприятие, сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Жвачкин.

"На сегодняшний момент не установлены точные причины отравления людей в парке "Околица". В этой связи я принял решение о прекращении всех мероприятий фестиваля "Праздник топора" и о закрытии парка "Околица" для посетителей", - приводит слова Жвачкина пресс-служба областной администрации. Как отмечается в сообщении, вход в парк "Околица" закроют с 19:00 (15.00 мск) пятницы и до воскресенья включительно.

Фестиваль открылся 15 августа и должен был продлиться до 20 августа.

Ранее сообщалось, что у 129 участников праздника диагностировали отравление, 24 из них госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники фестиваля, двое из них в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело части 1 статьи УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фестиваль деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" проходил в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском. В нем приняли участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Жвачкин, Сергей Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
3
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
6
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
7
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама