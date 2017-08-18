Томские власти закрыли фестиваль "Праздник топора" в связи с массовым отравлением

ТОМСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение закрыть фестиваль деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора", проходящий в селе Зоркальцево под Томском, в связи с массовым отравлением. Кроме того, будет закрыт парк, где проходило мероприятие, сообщил в пятницу временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Жвачкин.

"На сегодняшний момент не установлены точные причины отравления людей в парке "Околица". В этой связи я принял решение о прекращении всех мероприятий фестиваля "Праздник топора" и о закрытии парка "Околица" для посетителей", - приводит слова Жвачкина пресс-служба областной администрации. Как отмечается в сообщении, вход в парк "Околица" закроют с 19:00 (15.00 мск) пятницы и до воскресенья включительно.

Фестиваль открылся 15 августа и должен был продлиться до 20 августа.

Ранее сообщалось, что у 129 участников праздника диагностировали отравление, 24 из них госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля. В числе отравившихся есть и иностранные участники фестиваля, двое из них в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело части 1 статьи УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фестиваль деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" проходил в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском. В нем приняли участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.