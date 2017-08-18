Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гражданка РФ пострадала при теракте в Камбрильсе

Общество
18 августа, 11:49 дата обновления: 18 августа, 12:12 UTC+3

В российском посольстве также сообщили, что среди пострадавших и погибших в результате теракта в Барселоне граждан России нет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Камбрильс, Испания

Камбрильс, Испания

© AP Photo/Emilio Morenatti

БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданка России пострадала при теракте в каталонском городе Камбрильс. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Мадриде.

"По имеющейся официальной информации, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет, - отметили в диппредставительстве. - Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в Камбрильсе, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь".

"Посольство и генеральное консульство России в Барселоне находятся в тесном контакте с правоохранительными органами", - заключили в диппредставительстве.

Смотрите также

Теракты в Каталонии. Хроника событий

"Плечом к плечу": мировая реакция на теракт в Барселоне

"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
7
Благоустройство площади Тверской заставы в Москве находится в завершающей стадии
Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин (в центре) и председатель всероссийского предпринимательского объединения "Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Артем Аветисян (справа)
7
В Новгородской области хотят возродить построенный Суворовым храм
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции Саакашвили
3
Теракты в Каталонии. Хроника событий
4
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
5
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
6
Внеплановое изучение Вселенной: что Voyager 40 лет делает в космосе
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама