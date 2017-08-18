Гражданка РФ пострадала при теракте в Камбрильсе

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Гражданка России пострадала при теракте в каталонском городе Камбрильс. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Мадриде.
"По имеющейся официальной информации, среди идентифицированных пострадавших и погибших в Барселоне граждан России нет, - отметили в диппредставительстве. - Имеются сведения о гражданке России, которая пострадала во время теракта в Камбрильсе, ей была оказана вся необходимая медицинская помощь".
"Посольство и генеральное консульство России в Барселоне находятся в тесном контакте с правоохранительными органами", - заключили в диппредставительстве.