Петербург примет около 300 иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Петербург станет одной из шести региональных площадок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в России 14-22 октября. Город посетят около 300 человек из 10 тыс. иностранцев-участников форума. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС Евгений Раскин, член учредительного комитета петербургской площадки форума.

"Среди 20 тыс. участников фестиваля будет по 10 тысяч россиян и столько же иностранцев, 2 тыс. из них разъедутся по шести региональным площадкам, которые сейчас готовят в Петербурге, Калининграде, Владивостоке, Севастополе, Симферополе и Екатеринбурге, примерно по 300 гостей на город. Мы активно обсуждаем программу, вариантов много - хочется показать лучшие вузы города, без Эрмитажа и балета тоже не обойтись, может быть, покажем им русские народные гуляния", - сказал он.

Раскин не исключил, что гостям предложат карту любимых мест петербуржцев, недавно разработанную на грант Университета ИТМО учеными вуза. Разработчики на основе анализа одной из соцсетей выявили любимые мосты, рестораны, парки местных жителей. На электронной карте любимых мест петербуржцев, в отличие от туристических Эрмитажа, Царского села и Невского проспекта, самыми популярными оказались Новая Голландия и Приморский парк Победы, Благовещенский и Ломоносовский мосты, Ледовый дворец и Лофт-проект "Этажи".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России 14-22 октября, он откроется карнавалом в Москве, 15-16 октября шесть городов страны, включая Петербург, Калининград, Владивосток, Севастополь, Симферополь и Екатеринбург, станут региональными площадками форума, а затем все его участники переместятся в Сочи. Основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из почти 190 стран мира.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 2017 году отмечает юбилей - впервые форум прошел в 1947 году. Юбилейным год стал и для фестиваля в России - впервые фестиваль прошел в СССР в 1957 году, а затем страна еще раз принимала его в 1985. В истории постсоветской России фестиваль 2017 года является первым.